Диетолог объяснила, откуда берётся желание поспать после обеда

Диетолог Виктория Кострова рассказала «Чемпионату», что желание спать после обеда в летнюю жару является предсказуемой физиологической реакцией организма. Существует три взаимосвязанных фактора, которые провоцируют это состояние. Во-первых, перераспределение кровотока. В жару кровеносные сосуды расширяются для охлаждения тела, что немного снижает артериальное давление.

Когда мы обедаем, значительный объём крови дополнительно направляется к органам ЖКТ для обеспечения пищеварения. Из-за этого мозг временно испытывает дефицит кислорода и снижает активность, это и ощущается как резкий спад энергии и сонливость. Во-вторых, гормональный ответ на углеводы.

«Летний рацион часто перегружен быстрыми углеводами: холодные супы, сладкие напитки, обилие фруктов. Такая еда вызывает скачок глюкозы и мощный выброс инсулина. Инсулин способствует активному проникновению в мозг аминокислоты триптофана, где она быстро трансформируется в мелатонин (главный гормон сна)», — объяснила эксперт.

Съедая плотный углеводный обед, мы запускаем процесс «засыпания». Наконец, скрытое обезвоживание. Потеря влаги с потом делает кровь более густой. Это замедляет микроциркуляцию и доставку кислорода к тканям, вызывая системную вялость. Чтобы сохранить работоспособность днём, летний обед должен стабилизировать сахар в крови.

Сделайте основой своей тарелки качественный белок (птица, рыба) и большую порцию свежей зелени. Углеводные блюда стоит перенести на вечерний приём пищи, а днём внимательно контролировать водный баланс.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.