Эндокринолог назвала признаки дефицита цинка, йода и селена

Эти микроэлементы играют важную роль в работе организма, и их нехватка может проявляться по-разному. Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Мария Левченко в беседе с NEWS.ru перечислила ключевые симптомы дефицита цинка, йода и селена.

Наиболее частые жалобы пациентов — хроническая усталость и снижение работоспособности. Это может быть связано с нарушением функции щитовидной железы при дефиците йода и селена. Также нередко наблюдается диффузное выпадение волос, которое обусловлено нарушением деления клеток волосяных фолликулов из-за недостатка цинка. Кроме того, дефицит отражается на состоянии кожи — она становится сухой и склонной к раздражению из-за замедления регенеративных процессов. Ещё один тревожный сигнал — ломкость ногтей, что говорит о нарушении белково-минерального обмена.

Эндокринолог подчеркнула, что недостаток этих микроэлементов по-разному сказывается на мужчинах и женщинах. У мужчин цинк напрямую влияет на синтез тестостерона и качество сперматогенеза, поэтому его дефицит может приводить к снижению уровня половых гормонов и падению либидо. У женщин нехватка цинка отражается не только на внешности, но и на репродуктивной функции: микроэлемент участвует в регуляции гормонального баланса и работе яичников, а его недостаток способен нарушить менструальный цикл.

Кроме того, врач отметила, что цинк и селен важны для иммунитета. Их нехватка может сделать организм более уязвимым к инфекционным заболеваниям.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.