Эксперт объяснила, почему нельзя купаться в цветущих водоёмах

Ярко-зелёная вода в пруду или озере — это не безобидные водоросли, а массовое размножение цианобактерий, которые могут выделять опасные токсины. Об этом в беседе с Life.ru предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По словам эксперта, некоторые штаммы цианобактерий выделяют цианотоксины — биологически активные вещества, способные серьёзно навредить здоровью человека. Одни токсины поражают клетки печени и при высокой дозе могут вызвать острую печёночную недостаточность. Другие — нарушают передачу нервных импульсов, что грозит судорогами, параличом дыхательных мышц и остановкой дыхания. Третьи вызывают мгновенную кожную реакцию — покраснение, сильный зуд и волдыри, напоминающие ожог крапивой.

Опасность представляет не только заглатывание воды, но и простой контакт цветущей воды с кожей и слизистыми. Первые симптомы отравления — температура, тошнота, рвота, диарея, головная и мышечная боль — появляются уже через несколько часов. Особенно тяжело токсины переносят дети, у которых печень ещё не полностью сформирована, а также домашние животные, которые могут пить такую воду или плавать в ней.

Золотарёва предупреждает, что исчезновение зелёной плёнки не означает, что опасность миновала. Некоторые цианобактерии продолжают выделять токсины даже после гибели клеток, поэтому купаться в таком водоёме не стоит ещё как минимум две-три недели после исчезновения видимых признаков цветения.

Наиболее благоприятные условия для размножения цианобактерий — жаркая погода и мелкие стоячие водоёмы: пруды, карьеры, затоны. В проточных реках цветение встречается реже, но тоже возможно.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.