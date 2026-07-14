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Кардиолог предупредил об опасности чтения тревожных новостей перед сном

Кардиолог предупредил об опасности чтения тревожных новостей перед сном
Риски чтения тревожных новостей перед сном
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Регулярное чтение тревожных и травмирующих новостей в социальных сетях, особенно перед сном, может запустить разрушительные процессы в организме и привести к инсульту или инфаркту. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил врач-кардиолог, специалист по психосоматическому здоровью Ярослав Ашихмин.

По словам эксперта, бесконтрольный скроллинг ленты на ночь лишает человека здорового сна и формирует тяжёлую невротизацию, которая со временем перерастает в реальные соматические патологии. Человеческий мозг физиологически не приспособлен к ежедневному потреблению огромного объёма информации о боли, насилии и жестокости.

«Хронический тяжёлый стресс служит сегодня главным драйвером сердечно-сосудистых заболеваний. На его фоне происходят серьёзные изменения в иммунной системе. Клетки начинают вести себя неправильно, истощаются и буквально «звереют»: залезают в сосуды, почки, мозг», — пояснил Ашихмин.

Врач отметил, что на фоне стресса сбиваются внутренние регулирующие механизмы организма: артериальное давление растёт, что резко повышает риски инсульта. Рост давления всего на пять миллиметров ртутного столба увеличивает этот риск сразу на 15%.

Последствиями хронического стресса становятся тревога, депрессия, а затем соматоформные расстройства — синдром раздражённого кишечника, фантомные боли, нарушение связи между сознанием и телом.

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