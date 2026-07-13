Более 500 спортсменов примут участие в экстремальной гонке в Забайкальском крае

В августе 2026 года в Каларском районе Забайкальского края пройдёт экстремальная трейл-экспедиция Kodar Ridge Chara Sands Life Journey Race. Организатором выступает команда Running Heroes Russia, которая за 12 лет провела 35 массовых забегов в 12 регионах страны — от Карелии до Калмыкии и от Мурманской области до Краснодарского края.

На старт гонки выйдут более 500 атлетов из разных субъектов России. Наиболее массово представлены Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Краснодар и Казань.

Маршрут всех дистанций (от 30 до 120 км) пролегает по территории Национального парка «Кодар», через знаменитые Чарские пески. Участникам предстоит пересекать вброд реки Средний Сакукан и Верхний Сакукан. Атлеты, выбравшие титульную дистанцию в 120 км, увидят также Мраморное Ущелье и озеро Угловое.

Старт дистанции 120 км состоится 22 августа, в 10:00, в селе Чара. На следующий день, 23 августа, в посёлке Новая Чара в 6:00 стартуют дистанции 70 и 50 км, а в 9:00 в Чаре — дистанция 30 км.

Организаторы называют этот забег настоящей экспедицией из-за сложности трассы, природных препятствий и дорогостоящей логистики. Одна из особенностей гонки — специальный поезд для спортсменов, который доставит участников и болельщиков из Нерюнгри и станет местом их проживания на все дни соревнований.

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