VK Fest в Нижнем Новгороде собрал 18 тысяч гостей

Первый VK Fest в Нижнем Новгороде прошёл с аншлагом — все 18 тысяч билетов были распроданы ещё до старта фестиваля. На главной сцене на Стрелке выступили t.A.T.u., Ольга Бузова, Uma2rman, Клава Кока, Дора, Элджей, SALUKI, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова назвала событие жарким во всех смыслах: организаторы устроили пенную вечеринку и битву с водяными пушками. «Наш первый Нижний превзошёл все ожидания», — отметила она.

Одним из самых тёплых моментов стало выступление группы Uma2rman — музыканты родом из Нижнего Новгорода — вместе со специальным гостем ZOLOTO. Ещё один сюрприз преподнесли Ольга Бузова и nkeeei, представившие совместный трек «Такой же». Прохор Шаляпин неожиданно присоединился к DJ KATYA GUSEVA, а позже выступил в роли свахи, когда у сцены молодой человек сделал предложение своей девушке.

Гостей встречали десятки блогеров — Ольга Бузова, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Анна Хилькевич и другие. Визуальным центром фестиваля стала инсталляция «VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА» на 65-метровой барже в акватории Волги, которая вечером превратилась в световое шоу.

Для семей организовали самую масштабную зону с трёхметровой уткой, куклой-великаном Максима Горького, спектаклями, экспериментами и мастер-классами. В VK Лектории выступили стилист Владислав Лисовец, блогеры, актёры и музыканты, а в косплей-зоне впервые прошли дефиле и танцевальный батл K-Pop Cover Dance.

Спортивная программа включила встречи с игроками хоккейного клуба «Торпедо» и ФК «Пари Нижний Новгород», фехтование, йогу, шахматы и яхтинг. В зоне науки и технологий можно было смотреть в телескоп, кататься на автосимуляторах и тестировать игры нижегородских разработчиков.

VK Fest продолжится в Москве — финал состоится 18-19 июля на ВДНХ.

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