«МегаФон» расширил географию 5G-роуминга

«МегаФон» запустил 5G-роуминг на ключевых зарубежных курортах. Согласно обезличенным данным оператора, в число главных летних предпочтений российских туристов входят Турция, Китай, Грузия, где абонентами генерируется почти 40% всего интернет-трафика за пределами России, а также Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты. На всех этих направлениях абоненты получили доступ к сетям 5G.

Примечательно, что в ОАЭ, Таиланде и Китае технология доступна во всех местных сотовых сетях, работающих с туристами.

Россияне обеспечены 5G-роумингом не только в популярных странах с пляжным отдыхом, но и на других востребованных направлениях. В первую очередь речь идёт о странах СНГ: Казахстане, Беларуси и Узбекистане. На эти три государства приходится около 65% всего турпотока из России в страны Содружества.

Сети пятого поколения в роуминге позволяют российским туристам использовать весь потенциал современных цифровых сервисов. Высокая скорость передачи данных делает возможным просмотр потокового видео в формате 4K без задержек, запуск требовательных онлайн-игр.

Расширение географии 5G-роуминга прокомментировал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских: «Оценить преимущества следующего поколения связи, высокое качество видеозвонков, возможность делиться яркими моментами отпуска в реальном времени без задержек или комфортно работать в деловой поездке — всё это доступно в десятках стран, включая как главные направления этого лета, так и необычные маршруты в странах СНГ и Азии».

Чтобы воспользоваться интернетом нового поколения за границей, абонентам стоит заранее убедиться, что их смартфон поддерживает работу с сетями 5G.