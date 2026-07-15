Эксперты назвали недооценённые страны для отпуска в августе

Российским туристам, которые ещё не определились с планами на август, стоит присмотреться к некоторым направлениям. Об этом рассказал коммерческий директор агрегатора для путешественников и эксперт Российского союза туриндустрии Антон Лаврухин в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, главным «тёмным конём» этого лета можно назвать Вьетнам. Страна обладает огромным туристическим потенциалом, однако число российских отдыхающих там остаётся относительно невысоким. Ещё одним направлением с высоким уровнем сервиса, но сдержанным спросом со стороны россиян, эксперт назвал Южную Корею. Главным сдерживающим фактором для популярности этой страны, по мнению Лаврухина, остаётся отсутствие прямых авиарейсов.

Говоря об оптимальном соотношении цены и качества для семейного отдыха, эксперт выделил традиционных лидеров — Турцию и Египет. Однако в числе самых привлекательных регионов для всех категорий путешественников он назвал страны Юго-Восточной и Восточной Азии.

«Если говорить о доступной стоимости отдыха без существенного компромисса в качестве сервиса, в первую очередь можно рекомендовать Китай и Вьетнам», — перечислил Лаврухин.

Особое внимание эксперт уделил Китаю. По его словам, это направление занимает лидирующие позиции для тех, кто ценит высокий уровень сервиса, развитую инфраструктуру и качество отдыха. В стране представлены практически все мировые гостиничные цепочки, а стандарты перелётов находятся на довольно высоком уровне, резюмировал представитель РСТ.

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