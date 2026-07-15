Психолог назвал последствия нехватки поцелуев в отношениях

Поцелуи — это не просто дань романтике или киношный атрибут страстных отношений. Их нехватка способна серьёзно ударить по психологическому здоровью и привести к разрыву даже самого крепкого союза. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Эксперт отметил, что человек, лишённый поцелуев в отношениях, со временем начинает чувствовать себя менее желанным и привлекательным. Это бьёт по самооценке, провоцирует тревожность, обиду и раздражительность.

Особую опасность, по мнению специалиста, представляет то, что недостаток тепла дома может подтолкнуть партнёра искать подтверждение своей привлекательности на стороне. «Иногда человек начинает искать это на стороне — не потому, что он изначально хотел изменять, а потому, что дома его словно перестали видеть», — пояснил Денисов-Мельников.

Сексолог подчеркнул, что брак не всегда рушится из-за скандалов или измен. Часто он умирает тихо — от того, что люди перестали тянуться друг к другу.

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