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Сомнолог предупредил, чем опасен даже слабый свет во время сна

Сомнолог предупредил, чем опасен даже слабый свет во время сна
Чем опасен даже слабый свет во время сна
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Свет подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с Life.ru предупредил, что даже тусклый ночник во время сна способен серьёзно навредить здоровью.

По словам специалиста, освещение всего в 1-3 люкса снижает выработку мелатонина на 20-30%. Безопасного уровня света не существует: оптимальная норма — менее 0,1 люкса, то есть полная темнота.

Регулярный сон при свете приводит к поверхностному сну, хронической усталости, повышает риск ожирения, диабета второго типа, гипертонии и депрессии. По словам врача, при такой привычке на протяжении более пяти лет вероятность развития деменции может увеличиться вдвое.

Крайне вредны экраны гаджетов с синим спектром — они подавляют мелатонин в два-пять раз сильнее жёлтого света. Сомнолог рекомендует выключать телевизор и смартфон за один-два часа до сна, а при необходимости использовать ночник с красным спектром. Для защиты от света лучше всего подходят плотные шторы или маска для глаз.

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