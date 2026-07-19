15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, чем опасна мода на экстремальную стройность

Нутрициолог рассказала, чем опасна мода на экстремальную стройность
Чем опасна мода на экстремальную стройность
Комментарии

Понятия «здоровье» и «худоба» в сознании многих окончательно смешались. Однако мода на экстремальную стройность часто идёт вразрез с физиологией, пора сместить фокус с погони за килограммами на поиск истинной роскоши — неисчерпаемой энергии. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила нутрициолог Ирина Селиванова.

Эксперт отмечает, что избыточный вес действительно несёт риски, но сегодня идеалом стали впалые щёки, острые ключицы и отсутствие выраженных вторичных половых признаков. В моду вошла романтизация усталости, а организм не стремится быть максимально худым — он стремится быть живым.

Жировая ткань, напоминает Селиванова, — это не враг, а активный участник обмена веществ. Она отвечает за синтез гормонов, усвоение витаминов и работу иммунитета. Когда процент жира падает до критических значений, включается «режим экономии»: нарушаются цикл и либидо, кожа становится тусклой, волосы выпадают, появляются постоянная сонливость и холод.

Особую тревогу вызывает мода на бесконтрольный приём препаратов для снижения веса. Это лекарственные средства, предназначенные для терапии ожирения под строгим наблюдением врача. При самостоятельном использовании уходит не жир, а мышечная ткань — результат то самое «истощённое лицо» и глубокие дефициты белка, железа и витаминов.

Нутрициолог предлагает новый критерий успеха — ресурс организма. Стоит оценивать не цифры на весах, а хватает ли сил на продуктивный день, как быстро восстанавливается тело, в порядке ли сон и внешний вид.

«Красивое тело — это не результат изнуряющих ограничений, а отражение вашего внутреннего ресурса», — подчёркивает эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться? Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться?
Как выйти из плато в зале и заставить мышцы расти. Подробный гайд Как выйти из плато в зале и заставить мышцы расти. Подробный гайд
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android