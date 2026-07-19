Нутрициолог рассказала, чем опасна мода на экстремальную стройность

Понятия «здоровье» и «худоба» в сознании многих окончательно смешались. Однако мода на экстремальную стройность часто идёт вразрез с физиологией, пора сместить фокус с погони за килограммами на поиск истинной роскоши — неисчерпаемой энергии. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила нутрициолог Ирина Селиванова.

Эксперт отмечает, что избыточный вес действительно несёт риски, но сегодня идеалом стали впалые щёки, острые ключицы и отсутствие выраженных вторичных половых признаков. В моду вошла романтизация усталости, а организм не стремится быть максимально худым — он стремится быть живым.

Жировая ткань, напоминает Селиванова, — это не враг, а активный участник обмена веществ. Она отвечает за синтез гормонов, усвоение витаминов и работу иммунитета. Когда процент жира падает до критических значений, включается «режим экономии»: нарушаются цикл и либидо, кожа становится тусклой, волосы выпадают, появляются постоянная сонливость и холод.

Особую тревогу вызывает мода на бесконтрольный приём препаратов для снижения веса. Это лекарственные средства, предназначенные для терапии ожирения под строгим наблюдением врача. При самостоятельном использовании уходит не жир, а мышечная ткань — результат то самое «истощённое лицо» и глубокие дефициты белка, железа и витаминов.

Нутрициолог предлагает новый критерий успеха — ресурс организма. Стоит оценивать не цифры на весах, а хватает ли сил на продуктивный день, как быстро восстанавливается тело, в порядке ли сон и внешний вид.

«Красивое тело — это не результат изнуряющих ограничений, а отражение вашего внутреннего ресурса», — подчёркивает эксперт.

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