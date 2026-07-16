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Невролог объяснил, как узнать свой биологический возраст

Невролог объяснил, как узнать свой биологический возраст
Как узнать свой биологический возраст
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Многие стремятся узнать свой биологический возраст с помощью модных анализов крови, но этот подход может вводить в заблуждение. Как на самом деле определить реальный возраст организма, в беседе с aif.ru рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов.

По словам эксперта, возраст в паспорте — не главное, люди стареют по-разному. Однако ключевые биологические этапы остаются неизменными на протяжении веков: половое созревание наступает в 14-16 лет, менопауза у женщин — в 50-51 год.

«Говорить о том, что люди становятся дольше молодыми, я бы не сказал. Они по-другому выглядят, но это связано с питанием и фитнесом, а не с продлением молодости», — отметил Новосёлов.

Врач предостерёг от доверия к популярным тестам на биологический возраст. Показатели клинического анализа крови в течение жизни, как правило, не изменяются — они зависят от болезней, а не от возраста. Если показатели выходят за норму, это говорит о наличии заболевания, а не о старении.

Главный маркер биологического возраста, по мнению врача, — это функциональность организма. «Человек медленнее думает, медленнее реагирует. Временные характеристики функций — это и есть маркер. Если вы более функциональны, можете выполнять больше работы, высокоинтеллектуальны, у вас лучше работают почки — значит, вы моложе», — пояснил специалист.

Новосёлов подчеркнул, что изменить образ жизни, убрать изнуряющий труд и наладить питание можно, но суть старения — ухудшение функций органов — остаётся неизменной. «Измерять возраст нужно не по паспорту и не по химии крови, а по тому, как работают ваши органы и мозг», — резюмировал эксперт.

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