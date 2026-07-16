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Терапевт назвала неочевидные признаки дефицита витамина B9

Терапевт назвала неочевидные признаки дефицита витамина B9
Неочевидные признаки дефицита витамина B9
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Хроническая усталость и бледность, не проходящие после отдыха, могут указывать на дефицит витамина B9. Об этом NEWS.ru рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Лихошерстова.

По словам специалиста, эти симптомы возникают из-за мегалобластной анемии — состояния, при котором костный мозг не может производить полноценные красные кровяные клетки. В результате ткани испытывают кислородное голодание, что проявляется слабостью, головокружением и одышкой даже при небольших нагрузках.

Одним из самых специфичных признаков нехватки витамина B9 медик назвала воспаление языка. Он становится гладким, приобретает ярко-красный «лакированный» оттенок, появляются жжение и боль — особенно при приёме острой или горячей пищи.

Кроме того, дефицит фолатов часто сопровождается нарушениями пищеварения: диареей, тошнотой и снижением аппетита. Это связано с тем, что эпителий кишечника быстро обновляется и остро реагирует на нехватку витамина.

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