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Спасатель объяснил, как выбраться из воды при сильном течении

Спасатель объяснил, как выбраться из воды при сильном течении
Как выбраться из воды при сильном течении
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Это главное правило спасения в воде. Оказавшись в сильном течении, главное — не паниковать и активно грести к берегу, заняв позицию ногами вперёд. Об этом «Абзацу» рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

По словам эксперта, ключевая ошибка отдыхающих — купание в неустановленных местах. Спасатель напомнил, что безопасными являются только официально разрешённые пляжи, а любой другой отдых у воды требует специальной подготовки и снаряжения — гидрокостюма и спасательного жилета.

Однако если человек всё же попал в чрезвычайную ситуацию, необходимо как можно быстрее двигаться к суше. В самом потоке спасатель советует держаться ногами вперёд и выгребать руками в сторону берега. Использовать сложные техники без подготовки опасно — они под силу только обученным людям.

Щетинин также отметил, что при отсутствии навыков плавания удержаться на воде поможет любой предмет — бревно или камень. В этой ситуации важно не поддаваться панике и рывками продвигаться к берегу.

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