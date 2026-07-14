Звёзды выйдут на Синюю дорожку VK Fest и выступят на шоу VK Мегамикс

Организаторы VK Fest в Москве раскрыли детали звёздной программы фестиваля, который пройдёт 18 и 19 июля на ВДНХ. Гостей ждут традиционная Синяя дорожка с дефиле и челленджами, а также масштабное шоу VK Мегамикс, объединяющее артистов разных поколений.

По Синей дорожке в этом году пройдут десятки знаменитостей: Прохор Шаляпин, Дора, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк’oZa, Яна Рудковская, NILETTO, Лариса Долина, Александр Ревва, Анастасия Волочкова, МОТ и многие другие. Дорожка разделена на три зоны — с дефиле, челленджами и откровенными интервью, причём звёзды не будут знать заранее, куда попадут. Интервьюером выступит Алёна Блин, а ведущими станут Илья Соболев, Ида Галич, Регина Тодоренко и другие.

Главным музыкальным событием станет шоу VK Мегамикс, которое состоится 19 июля на Синей сцене. В нём примут участие Олег Газманов, Жасмин, «Город 312», Тима Белорусских, HOLLYFLAME, группа «Вирус», Александр Серов, Артур Пирожков, Юрий Лоза и другие исполнители. Хедлайнером станет известный рэпер — его имя пока держится в секрете.

«Такого вы нигде не услышите: любимые песни и современный звук, хит на хите, лучшие артисты нескольких поколений вместе на одной сцене», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова, подчеркнув, что это уже третий VK Мегамикс, он пройдёт легендарно.

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