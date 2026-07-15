В парках Подмосковья открылась выставка о ветеранах спорта «Это всё ещё я»

С 12 июля в шести парках Московской области стартовала передвижная фотовыставка «Это всё ещё я», посвящённая ветеранам спорта. Проект призван доказать, что занятия спортом доступны в любом возрасте, а физическая активность не зависит от цифры в паспорте.

Старт экспозиции будет дан в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, после чего выставка отправится в Мытищи, Можайск, Подольск, Люберцы и Балашиху. Организаторы намеренно выбрали парки в качестве площадок, поскольку эти пространства традиционно являются точками притяжения для любителей активного образа жизни и семейного досуга.

В основе проекта — реальные судьбы жителей Подмосковья, которые остаются в центре спортивной жизни, несмотря на солидный возраст. Среди героев выставки — как прославленные чемпионы, так и простые любители. Например, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров, которому 67 лет, активно развивает семейный лыжный клуб в Одинцове. 71-летний велогонщик Александр Попугаев по-прежнему способен преодолевать 200 км за четыре с половиной часа, а 93-летняя Клара Богатова регулярно выходит на пробежку по любимым маршрутам в Подольске.

Каждый стенд выставки дополнен QR-кодом, ведущим на сайт проекта. Там посетители смогут подробнее познакомиться с биографиями спортсменов, узнать о предстоящих событиях и подобрать подходящую спортивную секцию для любого возраста.

Маршрут выставки:

12 июля-2 августа — Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха (Одинцово);

2-23 августа — городской парк «Парк Ветеранов» (Мытищи);

23 августа – 6 сентября — парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера» (Можайск);

6 – 26 сентября — парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина (Подольск);

26 сентября – 10 октября — парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» (Люберцы);

с 10 октября — Балашиха (площадка будет объявлена дополнительно).

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