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Невролог назвала способы победить укачивание в транспорте

Невролог назвала способы победить укачивание в транспорте
Способы победить укачивание в транспорте
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Укачивание возникает не из-за слабости организма, а из-за конфликта сигналов от органов чувств. Об этом Life.ru рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

Вестибулярный аппарат фиксирует движение, глаза видят неподвижный салон, а мозг интерпретирует это как отравление, активируя рвотный центр. Чувствительность к укачиванию зависит от генетики и зрелости нервных связей — у 25-30% людей она выражена сильно.

Чтобы минимизировать дискомфорт, невролог рекомендует начинать с немедикаментозных методов — они безопасны и эффективны в 60-70% случаев:

  • сидеть впереди, смотреть на горизонт;
  • открыть окно для свежего воздуха;
  • не есть за два часа до поездки;
  • акупрессурные браслеты на запястье;
  • имбирный чай за 30 минут до поездки.

Медикаменты — только по назначению врача. Если симптомы усиливаются, нужно исключить мигрень или воспаление внутреннего уха, предупреждает невролог.

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