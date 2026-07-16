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Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю

Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю
Врач назвала полезную альтернативу кофе и чаю
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Напиток богат витаминами группы B и C, железом, марганцем, медью и клетчаткой. Врач-терапевт и нутрициолог цифровой клиники страхового дома ВСК Аделина Арутунян в беседе с NEWS.ru рассказала, что иван-чай может стать полезной альтернативой привычным кофе и чаю.

Эксперт пояснила, что в 100 г свежих листьев содержится около 200-400 мг аскорбиновой кислоты — это сопоставимо с чёрной смородиной или шиповником. При этом разница между ферментированным и неферментированным сырьём заключается в степени обработки: при ферментации листья сминают, запуская процесс окисления, который делает вкус напитка более насыщенным и глубоким.

Арутунян рекомендует использовать 2 ч. л. сухой смеси на 0,5 л горячей воды (оптимальная температура — не выше 60 градусов, чтобы сохранить витамины). Настаивать напиток следует 10-15 минут. Готовый иван-чай приобретает оттенок от светлого янтарного до насыщенного коричневого — в зависимости от степени ферментации.

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