Профессор Каневская рассказала, как выявить предиабет

Предиабет — это серьёзное нарушение обмена веществ, при котором уровень сахара в крови повышен, но ещё не достигает порога для диагноза «сахарный диабет 2 типа». Часто состояние протекает бессимптомно, поэтому выявить его можно только с помощью лабораторных анализов. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.

По словам эксперта, согласно клиническим рекомендациям Американской диабетической ассоциации 2026 года скрининг рекомендуется:

всем взрослым с 35 лет;

взрослым любого возраста с избыточным весом и дополнительными факторами риска (семейный анамнез, гипертония, низкая активность, гестационный диабет в прошлом);

женщинам после гестационного диабета — им требуется постоянное наблюдение.

Диагноз «предиабет» устанавливается при следующих лабораторных показателях: уровень глюкозы натощак составляет 5,6–6,9 ммоль/л, через два часа после нагрузки — 7,8–11,0 ммоль/л, либо показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) находится в диапазоне 5,7–6,4%. Значения выше указанных границ могут свидетельствовать о диабете 2 типа и требуют углублённого обследования.

Каневская подчеркнула, что у предиабета нет ярких симптомов, поэтому миллионы людей живут с этим состоянием годами, не подозревая о риске. Ранняя диагностика доступна в рамках стандартных профосмотров и диспансеризации. Пациентам с предиабетом необходимо обследоваться не реже раза в год.

«Ранняя диагностика — самый эффективный инструмент для защиты вашего здоровья в будущем», — заключила врач.

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