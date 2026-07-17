Врач-нарколог развеял шесть мифов об алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость остаётся одной из самых стигматизированных тем, вокруг которой сложилось множество мифов. Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в беседе с «Чемпионатом» развеял самые распространённые заблуждения и объяснил, что алкоголизм — это хроническое заболевание головного мозга, а не слабость воли.

Миф №1: алкоголь полезен для здоровья

Многие уверены, что бокал красного вина за ужином укрепляет сердце. Однако современные исследования доказывают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже малые дозы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и поражений печени. Ресвератрол, за который хвалят красное вино, можно получить из винограда, ягод или орехов без вреда для организма.

Миф №2: алкоголь помогает расслабиться

Использование спиртного как инструмента для снятия стресса — прямой путь к зависимости. Мозг запоминает быстрый способ получить вознаграждение, и навык справляться с эмоциями иными методами атрофируется. Ощущение лёгкости обманчиво: за ним следуют тревожность, агрессия и депрессия.

Миф №3: алкоголики — слабые люди

Алкоголизм — это не вопрос морали, а хроническое заболевание, сопровождающееся структурными изменениями мозга. Лечение требует профессиональной помощи, а не осуждения.

Миф №4: устойчивость к алкоголю — это хорошо

Повышенная устойчивость к спиртному, обусловленная генетически высокой активностью ферментов, — фактор риска. Такие люди не чувствуют опасный предел и незаметно увеличивают дозы. Учёные подсчитали, что высокая устойчивость в 20 лет — прямой путь к алкоголизму в 30.

Миф №5: пиво и коктейли безопасны

Пиво и баночные коктейли — одни из самых коварных напитков. 0,5 литра пива эквивалентны 50–60 мл водки. Ежедневное употребление двух литров пива — это 200 мл чистого спирта, что быстро приводит к зависимости.

Миф №6: алкоголизм неизлечим

Это фатальное заблуждение. Алкоголизм лечится: современная медицина предлагает медикаментозную терапию, психотерапию, когнитивно-поведенческие подходы. Если человек не пьёт больше года и чувствует себя хорошо, можно говорить о стойкой ремиссии. Однако пить после лечения уже нельзя — рецидив неизбежен.

По официальной статистике, на учёте у наркологов состоит около 1 миллиона россиян, но реальное число людей с зависимостью может достигать 10 миллионов. Портрет зависимого изменился: это часто успешные люди, которые обращаются к врачу уже на стадии запоев.

«Алкоголизм — это не «слабость» и не «распущенность». Это болезнь, которую можно и нужно лечить. И первый шаг к выздоровлению — признать проблему и обратиться к специалисту», — резюмирует Андрей Тюрин.

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