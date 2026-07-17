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Врач назвал продукты, которые можно есть на ночь без вреда для здоровья

Врач назвал продукты, которые можно есть на ночь без вреда для здоровья
Врач назвал продукты, которые можно есть на ночь
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Ночные походы к холодильнику — знакомая ситуация. Гастроэнтеролог Олег Новиков в беседе с aif.ru рассказал, почему возникает ночной голод, чем опасны перекусы перед сном и что можно съесть, если терпеть нет сил.

По словам врача, если перекусы случаются редко, ничего страшного нет. Но когда это входит в привычку, стоит задуматься: чаще всего причина — стресс и тревога. Бывают и медицинские факторы: при диабете второго типа падение уровня глюкозы провоцирует голод, а при гастрите или язве — голодные боли.

Олег Новиков отмечает, что на ночь разрешены следующие продукты:

  • нежирный творог и йогурт без сахара;
  • отварная куриная грудка, индейка или треска;
  • лёгкие салаты из кабачков, брокколи, огурцов;
  • запечённые яблоки, черника, малина, вишня (она улучшает сон);
  • рисовый отвар для ощущения сытости.

При этом стоит избегать жареного, острого, копчёного, сладкого, кофе, чая, газировки, бобовых, картошки и кукурузы на ночь. Цитрусовые тоже не лучший выбор.

Регулярные ночные перекусы нарушают сон, сбивают биологические часы и повышают риск ожирения и диабета. Врач также предупреждает об опасности интервального голодания: застой ферментов может привести к камням в желчном пузыре, запорам и эрозиям.

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