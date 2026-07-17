Врач назвал продукты, которые можно есть на ночь без вреда для здоровья

Ночные походы к холодильнику — знакомая ситуация. Гастроэнтеролог Олег Новиков в беседе с aif.ru рассказал, почему возникает ночной голод, чем опасны перекусы перед сном и что можно съесть, если терпеть нет сил.

По словам врача, если перекусы случаются редко, ничего страшного нет. Но когда это входит в привычку, стоит задуматься: чаще всего причина — стресс и тревога. Бывают и медицинские факторы: при диабете второго типа падение уровня глюкозы провоцирует голод, а при гастрите или язве — голодные боли.

Олег Новиков отмечает, что на ночь разрешены следующие продукты:

нежирный творог и йогурт без сахара;

отварная куриная грудка, индейка или треска;

лёгкие салаты из кабачков, брокколи, огурцов;

запечённые яблоки, черника, малина, вишня (она улучшает сон);

рисовый отвар для ощущения сытости.

При этом стоит избегать жареного, острого, копчёного, сладкого, кофе, чая, газировки, бобовых, картошки и кукурузы на ночь. Цитрусовые тоже не лучший выбор.

Регулярные ночные перекусы нарушают сон, сбивают биологические часы и повышают риск ожирения и диабета. Врач также предупреждает об опасности интервального голодания: застой ферментов может привести к камням в желчном пузыре, запорам и эрозиям.

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