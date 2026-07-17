15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач назвала три неочевидных признака дефицита ферритина

Врач назвала три неочевидных признака дефицита ферритина
Три неочевидных признака дефицита ферритина
Комментарии

Эти симптомы многие люди ошибочно списывают на усталость или погоду. Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова в беседе с NEWS.ru назвала признаки, которые могут указывать на критически низкий уровень ферритина в организме.

По словам специалиста, одним из первых сигналов является постоянное ощущение холода в конечностях. При дефиците железа нарушается периферическое кровообращение: организм перераспределяет кровоток в пользу сердца и мозга, «обделяя» руки и ноги. Из-за этого они не только мёрзнут, но иногда и немеют.

Второй группой признаков врач назвала неврологические проявления. Головные боли, усиливающиеся к вечеру, головокружения при резкой смене положения тела и шум в ушах часто воспринимаются как метеозависимость или сосудистые проблемы. Однако, как пояснила Маслова, причина может крыться в хроническом кислородном голодании мозга — самого чувствительного к кислороду органа. Именно это также вызывает так называемый «туман в голове», когда становится сложно сосредоточиться, ухудшаются память и концентрация внимания.

Третьим маркером является ухудшение состояния внешних покровов. При низком ферритине волосы теряют блеск, становятся ломкими, начинают интенсивно выпадать и медленно расти. Ногти истончаются, расслаиваются, на них могут появляться поперечные полосы, а кожа становится сухой, бледной и склонной к шелушению.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Почему аллергия проявляется во взрослом возрасте и как это предотвратить? Почему аллергия проявляется во взрослом возрасте и как это предотвратить?
Как работают IQ-тесты и покажут ли они интеллект на самом деле? Как работают IQ-тесты и покажут ли они интеллект на самом деле?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android