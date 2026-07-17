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Психолог назвала неожиданный способ борьбы со стрессом

Психолог назвала неожиданный способ борьбы со стрессом
Неожиданный способ борьбы со стрессом
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Взрослым, которые испытывают стресс, можно посоветовать нестандартный метод расслабления. Это сон с любимой мягкой игрушкой, в беседе с «Абзацем» рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам специалиста, такой ритуал помогает снизить уровень стресса и тревожности, и в этом нет ничего странного или инфантильного. Мягкая игрушка действует как телесный якорь: человек чувствует тепло и привычную форму и нервная система получает сигнал о безопасности, что позволяет расслабиться.

«Это похоже на детский механизм сенсорного воздействия, но он не исчезает и у взрослых. Ребёнок успокаивается через плед, игрушку, мамин голос. Повзрослев, люди тоже снимают стресс через ритуалы: любимую подушку, тяжёлое одеяло, чашку чая, собаку рядом», — объяснила психолог.

Она отметила, что тактильный контакт с игрушкой способствует выработке окситоцина — гормона объятий и привязанности, который вызывает приятные ощущения и умиротворение. Особенно такой способ может быть полезен людям с повышенной тревожностью, одиночеством, эмоциональным переутомлением, а также в периоды расставания, переезда, болезни или сильного стресса.

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