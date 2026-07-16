Секретные гости и шоу «Мегамикс»: VK Fest представил полную программу в Москве

Организаторы главного музыкального фестиваля страны VK Fest раскрыли полную программу московского этапа, который пройдёт на территории ВДНХ 18 и 19 июля. Гостей ждёт масштабный марафон развлечений: сотни артистов, звёздные автограф-сессии, технологические шоу, спортивные баталии и огромная семейная зона.

Музыкальный лайнап фестиваля в этом году поражает жанровым разнообразием. 18 июля на сцену выйдут Zivert, Boulevard Depo, Дора, Markul, JONY и Ева Польна, а 19 июля — t.A.T.u., GONE.Fludd, группа PIZZA, OG Buda, МОТ и Вадим Самойлов («Агата Кристи»). Главной интригой станут выступления на Синей сцене: организаторы подготовили трёх секретных гостей, чьи имена будут держать в тайне до последнего момента.

Особого внимания заслуживает шоу VK Мегамикс, которое пройдёт во второй день. На одной сцене объединятся легенды российской эстрады и современные звезды: в лайнап вошли Олег Газманов, Александр Серов, Жасмин, Ольга Серябкина, Тима Белорусских, группы «Город 312», «Вирус» и «Альянс», а также Артур Пирожков.

На спортивных площадках фестиваля можно будет не только посмотреть на чемпионов, но и посоревноваться с ними. Гостей ждут площадки для мини-гольфа, йоги, бадминтона и даже бои на ринге. Автолюбители оценят гоночные симуляторы и выставку болидов от SMP RACING, а болельщики ЦСКА смогут сфотографироваться с кубками клуба.

Спортивный портал «Чемпионат» представит зону интервью и автограф-сессий со звёздами спорта. Все желающие посетят футбольный тир, поиграют в сабсоккер, кикер и PlayStation 5.

Для посетителей с детьми подготовлена обширная развлекательная программа: гигантские механические динозавры, встречи с Чебурашкой, героями мультфильмов «Три кота», «Лунтик» и «Царевны», а также батутные комплексы и пенная дискотека.

Взрослых гостей ждут десятки мастер-классов — от росписи деревянных плиток до создания ароматов. Любители технологий смогут попробовать себя в VR-играх, посетить зону киберспорта и даже сыграть в шахматы вслепую с гроссмейстером. В научной зоне гостям предложат провести психологические эксперименты и попробовать себя в роли хирурга.

На сцене состоится зрелищное шоу-дефиле и конкурс косплея. В перерывах — гик-викторины и «Угадай мелодию» по культовым фильмам, играм и аниме.

Фестиваль откроется в 11:00 и будет работать до 23:00.

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