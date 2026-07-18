Перхоть или псориаз: трихолог назвала главные отличия

Шелушение кожи головы, которое долго не проходит, может оказаться не безобидной перхотью, а началом псориаза. Как распознать болезнь на ранней стадии, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор волос» Моника Абакелия.

По словам эксперта, ранние проявления псориаза волосистой части головы часто путают с перхотью, сухостью или себорейным дерматитом. Пациенты месяцами лечат «перхоть», пока болезнь прогрессирует. Однако различия есть, и их можно заметить самостоятельно.

Ключевые признаки, указывающие на псориаз:

покраснение кожи в области затылка, за ушами, вдоль линии роста волос или на висках;

ощущение стянутости или жжения, усиливающееся после мытья;

плотные сухие чешуйки серебристо-белого цвета — крупнее и плотнее обычной перхоти, плохо отделяются;

под чешуйками — чувствительная розовая или кровоточащая кожа;

зуд разной интенсивности: от минимального до сильного;

чёткие границы очагов поражения (в отличие от себорейного дерматита, где границы размыты, а чешуйки жёлтые и жирные).

Трихолог подчёркивает, что при первых подозрениях важно обратиться к дерматологу или трихологу. Диагноз обычно устанавливается уже на первом приёме с помощью осмотра и трихоскопии.

Лечение псориаза требует индивидуального подхода. Из-за волос на коже головы обычные мази не подходят — назначают лосьоны, шампуни, спреи и гели. В тяжёлых случаях — системную терапию (таблетки, инъекции). Врач предупреждает, что самолечение, в том числе пилинги, может спровоцировать обострение.

Псориаз — хроническое заболевание, которое нельзя вылечить полностью, но симптомы можно быстро купировать при своевременном обращении. После ремиссии пациенты получают индивидуальные рекомендации по уходу, чтобы держать болезнь под контролем.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.