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Врач предупредила об опасности шпината для почек

Врач предупредила об опасности шпината для почек
Врач предупредила об опасности шпината для почек
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Шпинат, который многие считают суперфудом, может нести скрытые риски для здоровья. В беседе с NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская объяснила, кому и почему стоит ограничить этот продукт.

Главная опасность — высокое содержание оксалатов (солей щавелевой кислоты). По данным Роспотребнадзора, в 100 г шпината содержится около 900 мг оксалатов, тогда как норма не превышает 200 мг. Они связывают кальций, образуют нерастворимые соединения и провоцируют образование камней в почках. Людям с мочекаменной болезнью и подагрой продукт рекомендовано ограничить.

Кроме того, вопреки стереотипам, шпинат не является рекордсменом по железу — в нём всего 2,7 мг на 100 г, что сопоставимо с говядиной. При хранении и нагреве нитраты в шпинате преобразуются в нитриты, а при определённых условиях — в нитрозамины, которые могут быть канцерогенны. Особую угрозу это представляет для маленьких детей.

Готовить шпинат стоит небольшими порциями и не разогревать повторно. Полностью отказываться от продукта здоровым людям не стоит: он богат фолатами, витаминами K и A, антиоксидантами. Чтобы снизить риски, специалист советует сочетать шпинат с источниками кальция, подвергать термической обработке и соблюдать умеренность в порциях.

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