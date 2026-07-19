15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, чем опасны косточки и кислоты в малине

Нутрициолог рассказала, чем опасны косточки и кислоты в малине
Чем опасны косточки и кислоты в малине
Комментарии

Малина, которую многие считают главным помощником в борьбе с простудой, может таить скрытые риски для зубов и желудка. В беседе с NEWS.ru нутрициолог Елена Милаева объяснила, кому и почему стоит быть осторожнее с этой ягодой.

По словам эксперта, обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкий абразив: раздражает слизистую желудка (что особенно опасно при гастрите и язве) и может спровоцировать деминерализацию — истончение зубной эмали. Кроме того, малина богата салицилатами, которые способны вызвать аллергические реакции — от лёгкой сыпи до серьёзных отёков.

«После поедания малины обязательно прополощите рот водой», — рекомендует специалист.

В детский рацион ягоду стоит вводить не раньше 10 месяцев, начиная с одной-двух ягод. До трёх лет безопасная порция — небольшая горсть (до 50 г) пару раз в неделю, для детей постарше — 150-200 г в день.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Почему аллергия проявляется во взрослом возрасте и как это предотвратить? Почему аллергия проявляется во взрослом возрасте и как это предотвратить?
Как работают IQ-тесты и покажут ли они интеллект на самом деле? Как работают IQ-тесты и покажут ли они интеллект на самом деле?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android