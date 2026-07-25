Врач развеял миф о «поголовном» гастрите у россиян

Распространённое убеждение, что гастрит есть практически у всех, не соответствует действительности. В беседе с «Чемпионатом» врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» в Краснодаре Александр Коротаев объяснил, почему ставить себе этот диагноз без обследования опасно.

По словам специалиста, особенно настораживает, когда молодые люди 20-25 лет уверенно говорят о «хроническом гастрите с детства». При этом на приёме выясняется: диагноз был поставлен без эндоскопического исследования, лишь на основе симптомов и эффекта от лечения вслепую.

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое возникает по разным причинам: от стресса и неправильного питания до инфекций и токсинов. Однако установить его наличие можно только с помощью эндоскопии, а подтвердить хроническую форму — после биопсии.

«Нередко при классической клинической картине оказывается абсолютно здоровая слизистая. И наоборот», — отметил Коротаев.

Врач также развенчал миф о бактерии Helicobacter pylori: она живёт не у всех, и, если она выявлена у одного члена семьи, это не значит, что она есть у другого.

Специалист подчеркнул: боль в животе — далеко не всегда гастрит, и полагаться на самодиагностику не стоит. Любой диагноз требует обоснования, особенно в эпоху доступной, но не всегда достоверной информации.

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