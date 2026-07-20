Профессор рассказала, на какие болезни может указывать сильное потоотделение

Сильное потоотделение далеко не всегда является лишь неприятной особенностью организма. В ряде случаев гипергидроз может служить ранним «звоночком», указывающим на серьёзные патологии — от эндокринных сбоев до онкологических процессов. О том, на какие болезни следует обратить внимание при повышенной потливости, в беседе с «Чемпионатом» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.

Специалист пояснила, что медицина разделяет гипергидроз на два типа. Первичный обычно локален, возникает без видимых причин и является индивидуальной чертой. Вторичный же всегда обусловлен конкретными заболеваниями или побочными действиями лекарств, игнорировать его опасно.

В первую очередь, по словам профессора, стоит проверить щитовидную железу. При гипертиреозе избыток гормонов разгоняет обмен веществ, что вызывает непереносимость тепла и обильное потоотделение, часто сопровождающееся тахикардией и резкой потерей веса. Также в группе риска — диабетики: резкое падение сахара (гипогликемия) провоцирует появление холодного и липкого пота, особенно у пациентов на инсулинотерапии.

Особое внимание профессор Каневская обратила на так называемые профузные ночные поты. Этот симптом является классическим признаком туберкулёза, а также может свидетельствовать об инфекционном эндокардите, ВИЧ или остеомиелите. Кроме того, сильная ночная потливость — это один из возможных маркеров онкологических заболеваний: лимфомы, лейкемии, рака печени или мезотелиомы (чаще на поздних стадиях).

Среди других причин гипергидроза эксперт выделила:

неврологические расстройства (например, болезнь Паркинсона, нарушающая работу вегетативной системы);

ревматологические болезни (ревматоидный артрит и подагра);

приём препаратов — некоторые антидепрессанты, антибиотики и средства от давления имеют потливость как побочный эффект;

физиологические состояния — ожирение, беременность и хронический стресс, активирующий реакцию «бей или беги».

«Если сильное потоотделение началось внезапно, сопровождается другими симптомами (повышение температуры, потеря веса, слабость) или возникает преимущественно по ночам, необходимо обратиться к врачу для диагностики и исключения серьёзных заболеваний», — отмечает Светлана Каневская.

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