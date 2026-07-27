Профессор Каневская рассказала, можно ли победить ожирение силой воли

Ожирение долгие годы воспринималось как результат отсутствия дисциплины и слабости характера. Однако современная наука окончательно опровергает этот миф. В беседе с «Чемпионатом» доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала, почему попытки победить лишний вес исключительно силой воли почти всегда обречены на провал и какой подход действительно работает.

По словам эксперта, ожирение — это сложное хроническое заболевание, имеющее глубокие биологические, генетические и поведенческие корни. Игнорирование этих факторов и надежда на самоконтроль не только бесполезны, но и опасны, поскольку ведут к так называемому «эффекту йо-йо» — циклическому набору и потере веса, что наносит серьёзный урон здоровью.

Профессор пояснила, что у людей с ожирением изменена работа гормонов, регулирующих аппетит, — лептина и грелина. Это приводит к усилению тяги к еде и снижению чувства сытости. Кроме того, при потере веса организм активирует защитные механизмы: метаболизм замедляется, а чувство голода, напротив, усиливается. Удержать достигнутый результат без внешней медицинской поддержки становится физиологически крайне сложной задачей.

В 2025–2026 годах произошёл сдвиг парадигмы: ожирение официально признано хроническим заболеванием, требующим медицинского вмешательства. Ведущие мировые организации рекомендуют комплексный подход, включающий поведенческую терапию, изменение образа жизни и, при необходимости, фармакотерапию.

Согласно клиническим рекомендациям, для пациентов с ИМТ ≥ 30 кг/м² (или ≥ 27 кг/м² при наличии сопутствующих заболеваний) медикаментозная терапия является стандартом лечения. Современные препараты класса агонистов ГПП-1 обеспечивают среднюю потерю веса на 15% и более, что недостижимо для большинства людей только за счёт диеты и силы воли.

«Ожирение — это хроническое заболевание. Главный инструмент борьбы с ним — это не сила воли, а научно обоснованная терапия и структурированное медицинское наблюдение», — резюмировала профессор.

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