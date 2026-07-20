Врач объяснила, когда фитнес может навредить сердцу

Регулярная физическая активность полезна для сердца, но неправильный подход к тренировкам может нанести серьёзный вред. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Алина Гаврилова.

По словам врача, опасны не сами тренировки, а резкие перегрузки, занятия «через болезнь» и попытка быстро компенсировать годы малоподвижного образа жизни. Особенно осторожными нужно быть людям с гипертонией, лишним весом, диабетом, а также после вирусных инфекций — сердечная мышца может страдать при болезни, и в этот период перегрузка ей противопоказана.

Главное правило безопасного фитнеса: нагрузка должна бодрить, а не ломать. Начинать лучше с умеренной активности — ходьбы, плавания, велосипеда, лёгкого бега. Увеличивать нагрузку следует постепенно, а перед занятием обязательна разминка.

Врач предупреждает, что тренировку нужно немедленно прекратить при появлении боли или жжения в груди, выраженной одышки, головокружения, перебоев в сердце, резкой слабости, холодного пота или боли, отдающей в левую руку, спину или челюсть. Эти симптомы нельзя игнорировать.

Идеальный вариант для сердца — сочетание аэробной нагрузки, силовых упражнений, растяжки и восстановления. Лучший спорт, по мнению врача, — тот, который выполняется регулярно и без насилия над собой. Обычная ходьба остаётся одним из самых безопасных и эффективных видов активности для большинства людей.

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