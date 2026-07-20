15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач объяснила, когда фитнес может навредить сердцу

Врач объяснила, когда фитнес может навредить сердцу
Когда фитнес может навредить сердцу
Комментарии

Регулярная физическая активность полезна для сердца, но неправильный подход к тренировкам может нанести серьёзный вред. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Алина Гаврилова.

По словам врача, опасны не сами тренировки, а резкие перегрузки, занятия «через болезнь» и попытка быстро компенсировать годы малоподвижного образа жизни. Особенно осторожными нужно быть людям с гипертонией, лишним весом, диабетом, а также после вирусных инфекций — сердечная мышца может страдать при болезни, и в этот период перегрузка ей противопоказана.

Главное правило безопасного фитнеса: нагрузка должна бодрить, а не ломать. Начинать лучше с умеренной активности — ходьбы, плавания, велосипеда, лёгкого бега. Увеличивать нагрузку следует постепенно, а перед занятием обязательна разминка.

Врач предупреждает, что тренировку нужно немедленно прекратить при появлении боли или жжения в груди, выраженной одышки, головокружения, перебоев в сердце, резкой слабости, холодного пота или боли, отдающей в левую руку, спину или челюсть. Эти симптомы нельзя игнорировать.

Идеальный вариант для сердца — сочетание аэробной нагрузки, силовых упражнений, растяжки и восстановления. Лучший спорт, по мнению врача, — тот, который выполняется регулярно и без насилия над собой. Обычная ходьба остаётся одним из самых безопасных и эффективных видов активности для большинства людей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Могут ли украсть вашу биометрию. Фактчек реальных и выдуманных рисков Могут ли украсть вашу биометрию. Фактчек реальных и выдуманных рисков
Что такое синдром отложенной жизни и как он крадёт ваши годы? Что такое синдром отложенной жизни и как он крадёт ваши годы?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android