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Кардиолог объяснил, когда сдерживать слезы опасно

Кардиолог объяснил, когда сдерживать слёзы опасно
Когда сдерживать слезы опасно
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Можно ли сдерживать слёзы или лучше дать волю эмоциям? На этот вопрос в беседе с aif.ru ответил доктор медицинских наук, кардиолог Алексей Никитин. По его словам, всё зависит от частоты.

Эпизодическое сдерживание слёз, например, на работе или в общественном месте — это здоровый навык самоконтроля. Кратковременное «проглатывание» эмоций не несёт физиологических последствий и не угрожает организму.

Однако систематическое подавление чувств — совсем другая история. Если человек привычно запирает эмоции в себе и не даёт им выхода, это приводит к хроническому стрессу, мышечному перенапряжению, а в долгосрочной перспективе — к повышенной тревожности и депрессии.

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