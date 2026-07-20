Нутрициолог предупредила об опасности четырёх чашек кофе в день

Такая привычка не только изнашивает сердечно-сосудистую систему, но и формирует зависимость. Четыре чашки кофе ежедневно в течение нескольких месяцев могут привести к гипертоническому кризу, заявила семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

Кофеин заставляет сердце биться чаще даже в покое, изнашивает сосуды, а у гипертоников каждая лишняя порция способна спровоцировать опасный скачок давления. Кроме того, надпочечники истощаются от хронической стимуляции, формируя зависимость: без кофе — разбитость, с ним — тревожность.

Период полувыведения кофеина составляет пять-шесть часов, что сокращает фазу глубокого сна. Мочегонный эффект ведёт к потере калия, магния и кальция — каждая чашка выводит около шести миллиграммов кальция, увеличивая риск остеопороза. При отказе от привычной дозы возникают головная боль и упадок сил.

В то же время умеренное потребление — одна-две чашки утром — полезно: полифенолы действуют как антиоксиданты, а исследования связывают такой режим со снижением риска болезней Паркинсона, Альцгеймера и рака печени. Безопасный ориентир, по словам врача, — до 300 мг кофеина в сутки с учётом чая и шоколада.

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