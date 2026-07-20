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Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
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Острая боль в груди — не единственный признак сердечного приступа. Кардиолог Андрей Кокин в беседе с Life.ru рассказал, какие малозаметные сигналы организма нельзя игнорировать.

По словам специалиста, хроническая усталость и одышка при привычной нагрузке могут указывать на то, что сердце хуже перекачивает кровь. Тревожными признаками также являются ночные пробуждения от нехватки воздуха и кашель в положении лёжа.

Кроме того, инфаркт иногда маскируется под проблемы с ЖКТ. Тошнота, дискомфорт в животе и изжога в сочетании со слабостью и холодным потом — повод вызвать скорую.

Среди других «тихих» симптомов — отёки ног, головокружения и перебои в ритме сердца. Особого внимания требуют боль, отдающая в левую руку, шею или челюсть, а также внезапная сильная слабость.

Кардиолог добавил, что здоровье дёсен также влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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