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Терапевт объяснила, как регулярное употребление рыбы меняет самочувствие

Терапевт объяснила, как регулярное употребление рыбы меняет самочувствие
Как употребление рыбы меняет самочувствие
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Постоянная усталость, тяжесть и чувство разбитости даже после полноценного сна могут быть связаны не с недосыпом или стрессом, а с незаметными отклонениями в анализах крови. Врач-терапевт Юлия Ватагина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, какие показатели чаще всего остаются без внимания и как рыба помогает их нормализовать.

Первый из них — триглицериды, уровень которых редко проверяют, хотя их повышение врачи связывают с риском инфаркта у людей моложе 50 лет. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в сардинах, тормозят выработку триглицеридов печенью и ускоряют их распад. При регулярном употреблении рыбы их уровень снижается на 20–40%, а сердцу становится легче перекачивать кровь.

Второй показатель — С-реактивный белок, маркер воспаления в организме. Его повышение годами может протекать бессимптомно, ускоряя износ сосудов и снижая иммунитет. Снизить уровень помогает витамин D, которым богата сельдь. В отличие от БАДов, в рыбе он уже соединён с жирами и усваивается полностью, что даёт иммунным клеткам сигнал остановить воспаление.

Третий фактор риска — гомоцистеин, вещество, о котором многие не слышали, хотя его высокий уровень опаснее повышенного давления для риска инсульта. Витамины В12 и В6, содержащиеся в скумбрии, нейтрализуют гомоцистеин, не давая ему накапливаться в крови и повреждать сосуды.

Каждый из этих показателей поддаётся коррекции через питание, и разные виды рыбы работают в разных направлениях. Показатели крови меняются постепенно, а вместе с ними — и самочувствие: уходит необъяснимая усталость, реже возникают простуды, а силы перестают заканчиваться к концу дня.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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