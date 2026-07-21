Клюква или брусника: врач рассказал, какая ягода полезнее

Многие привыкли считать бруснику и клюкву почти близнецами, но на самом деле между этими северными ягодами есть принципиальная разница. Об этом рассказала врач-диетолог, руководитель центра нормализации веса Наталья Круглова в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, однозначного победителя нет — обе ягоды ценны, но применяются по-разному. Клюква богаче витамином С, тогда как брусника уступает ей по этому показателю. При этом в обеих содержатся органические кислоты, калий для сердца и пищевые волокна для ЖКТ.

Главное различие — в действии. Брусника даёт мягкий мочегонный эффект и помогает при цистите, но при мочекаменной болезни в больших количествах противопоказана. Клюква обладает выраженным антибактериальным эффектом, поэтому полезна не только при цистите, но и в период инфекций.

Свежие ягоды — лучший выбор. При заморозке теряется не более 30% витаминов. Бруснику можно консервировать без сахара благодаря бензойной кислоте, а варенье и джемы диетолог советует воспринимать как десерт, а не ежедневную еду.

С осторожностью ягоды следует есть при заболеваниях ЖКТ, повышенной кислотности и мочекаменной болезни. Перед включением в рацион Круглова рекомендует проконсультироваться с врачом.

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