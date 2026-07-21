Диетолог рассказала, кому нельзя есть красную рыбу

Красная рыба считается суперфудом благодаря омега-3, витаминам и микроэлементам, однако подходит она не всем. Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с URA.RU рассказала, какие сорта полезнее, а кому от деликатеса стоит отказаться.

По словам эксперта, дикий лосось — лидер по содержанию жирных кислот и витаминов. Для диетического питания лучше подойдут кета и горбуша (5–6 г жира на 100 г), нерка ценится за высокое содержание антиоксидантов, а кижуч отличается сбалансированным составом.

Однако при панкреатите и лишнем весе разрешены только нежирные сорта — горбуша, кета и нерка, приготовленные на пару или отварные. При гастрите жирная сёмга, лосось и форель создают нагрузку на слизистую и могут спровоцировать обострение. В периоды ремиссии возможны исключения, но только с разрешения врача.

Русакова предупредила, что солёная, копчёная и жареная красная рыба противопоказана при гипертонии и заболеваниях ЖКТ. Кроме того, этот продукт сильный аллерген, поэтому вводить его в рацион стоит с осторожностью.

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