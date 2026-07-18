На VK Fest в Москве проданы все билеты

Самый масштабный развлекательный фестиваль страны проходит на ВДНХ. 95 гектаров развлечений, музыки, образовательного контента и семейных активностей ждут всех, кто успел купить билет, 18 и 19 июля. Продажи остановлены.

Организаторы подготовили насыщенную программу: на пяти музыкальных сценах в течение двух дней выступят десятки артистов. В числе подтверждённых участников — легендарные t.A.T.u., Zivert, XOLIDAYBOY, Жасмин, Банд’Эрос, HOLLYFLAME, Тима Белорусских, группы «Альянс» и «Город 312». Особый сюрприз ожидает поклонников: четыре секретных гостя появятся на сцене в разное время фестиваля.

Помимо концертов, посетителей ждёт обширная интеллектуальная программа в VK Лектории. Дискуссии с участием Матвея Сафонова, Александра Арутюнова, Зои Новиковой, Марии Миногаровой и Романа Каграманова будут посвящены миру моды, современным технологиям, кинематографу, спорту и шоу-бизнесу.

Для тех, кто не успел купить билет, у организаторов есть альтернатива. Прямую онлайн-трансляцию со сцен и синей дорожки можно будет увидеть в официальном сообществе VK Fest, а все дискуссии и паблик-токи из лектория будут доступны в сообществе VK Лектория.

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