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Офтальмолог рассказал, как не навредить глазам во время длительного перелёта

Офтальмолог рассказал, как не навредить глазам во время длительного перелёта
Как легче перенести перелёт
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Врач-офтальмолог Николай Щемеров поделился с «Чемпионатом», как не навредить глазам во время длительного перелёта. Во время авиаперелётов глаза могут испытывать дополнительную нагрузку, у некоторых людей это приводит к обострению уже существующих проблем со зрением. Причина в условиях полёта: в салоне самолёта влажность воздуха часто опускается ниже 20%, а атмосферное давление заметно снижено по сравнению с привычными наземными показателями.

В первую очередь дискомфорт ощущают люди с синдромом сухого глаза. Это состояние, при котором поверхность глаза получает недостаточно влаги и слёзная плёнка быстро разрушается. В обычных условиях оно проявляется ощущением песка, жжения, резью и покраснением глаз, а в условиях перелёта эти симптомы усиливаются в разы.

Дополнительный фактор риска — контактные линзы: во время перелёта они теряют влагу и начинают натирать, вызывая раздражение. Чтобы облегчить это состояние, рекомендуется брать с собой увлажняющие глазные капли без консервантов с гиалуроновой кислотой, по возможности отдавать предпочтение очкам вместо линз.

«Пациентам с глаукомой или перенесшим офтальмологические операции перелёты могут доставлять отдельные неудобства. Из-за изменения атмосферного давления возможны колебания внутриглазного давления (ВГД), чаще всего они не опасны, но очень важно не пропускать закапывание назначенных врачом специальных глазных капель для снижения ВГД», — подчеркнул эксперт.

В отдельных случаях офтальмолог может указать, что после операции перелёты могут быть противопоказаны.

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