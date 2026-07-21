Психолог рассказала, как не гнаться за стремлением всё успеть во время отпуска

Клинический психолог Лариса Верчинова рассказала, как «замедлиться» в отпуске. Первые дни отпуска многие проводят в том же темпе, что и на работе, только вместо задач — список достопримечательностей. Тревога «не успеть» никуда не девается, просто меняет объект.

Разрешите себе «ничего не успеть». Буквально скажите себе: «если я не увижу этот музей — ничего страшного не случится». Отпуск не экзамен, и незачёт за него не ставят. Уберите будильник хотя бы на несколько дней.

«Просыпаться по внутренним часам, а не по расписанию — уже перестройка нервной системы. Планируйте меньше, чем можете успеть. Одно дело в день вместо пяти. Оставшееся время — не потеря, а пространство для случайного и живого. Уходите от экрана в первой половине дня. Соцсети создают иллюзию, что где-то происходит что-то важное, что вы пропускаете. Это мешает быть там, где вы есть», — сказала эксперт.

Замедление — это навык, а не состояние, которое наступает само. Мозгу нужно несколько дней, чтобы переключиться из режима продуктивности в режим присутствия. Дайте ему это время.

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