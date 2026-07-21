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Фитнес-эксперт объяснила, почему нельзя пренебрегать сном ради тренировки

Фитнес-эксперт объяснила, почему нельзя пренебрегать сном ради тренировки
Почему нельзя пренебрегать сном ради спорта
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Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему нельзя пренебрегать сном ради тренировки. По её словам, мы часто совершаем одну и ту же ошибку во имя дисциплины — встаём в пять утра на тренировку после пяти часов сна, думая, что проявляем характер и становимся сильнее. Но физиология безжалостна. Сон действительно гораздо важнее любой активности. В зале мы даём телу только стимул и микроповреждения, а реальное восстановление и укрепление тканей происходит исключительно во сне. Без этого ресурса спорт превращается в медленное саморазрушение.

«Граница, за которой физическая нагрузка начинает вредить, вполне конкретна. Исследования показывают, что, если вы спите меньше шести часов, показатели падают. Снижается выносливость, координация и сила, а риск получить травму возрастает почти вдвое из-за усталости нервной системы. Хронический недосып блокирует адаптацию к нагрузкам, так как организм находится в постоянном стрессе», — сказала эксперт.

Если перед вами встаёт жесткий выбор между лишним часом сна и тренировкой на фоне усталости, всегда выбирайте сон. Это не лень и не проявление слабости, а взрослый, осознанный вклад в здоровье. Без фундамента в виде отдыха любая активность будет работать против вас.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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