Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть чёрную смородину

Чёрная смородина — кладезь витаминов, однако для некоторых людей она может представлять угрозу. Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru перечислила категории, которым стоит навсегда забыть об этой ягоде или строго ограничить её потребление.

В первую очередь в группе риска находятся пациенты с варикозным расширением вен и тромбофлебитом. Всему виной высокое содержание витамина К: в 100 граммах смородины его около 180 мкг, что значительно превышает суточную норму. Этот витамин стимулирует синтез протромбина в печени и усиливает свёртываемость крови. Как предупреждает эксперт, активное употребление ягоды в сезон способно повысить вязкость крови и спровоцировать образование новых тромбов.

Вторая категория — люди с проблемами желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты, которыми богата смородина, агрессивно воздействуют на слизистую. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни или рефлюксе даже горсть свежих ягод может вызвать изжогу, боль и обострение. В период ремиссии, по словам нутрициолога, допустимо съедать лишь пару ягод и исключительно после еды. На голодный желудок — категорически нет.

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