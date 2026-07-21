Инфекционист рассказала, где в России обитают «наноклещи»

В России заговорили о «наноклещах» — мелких кровососущих размером один-два миллиметра, которые будто бы появились в этом сезоне. Врач-инфекционист Екатерина Кулова в беседе с «Абзацем» развеяла мифы и рассказала, где на самом деле обитают эти паразиты.

Специалист успокоила россиян: никакого нового вида клещей не существует. «Наноклещи» — это лишь обиходное название молодых особей, находящихся в стадии развития. Их ареал обитания ничем не отличается от зоны распространения взрослых иксодовых клещей.

«Иксодовые клещи практически повсеместно распространены по России — там, где есть трава. Нижегородская, Владимирская, Кировская, Тверская области и так далее. Везде, — пояснила Кулова. — Что касается клещевого энцефалита, то они чаще всего встречаются в тайге, в регионах Сибири и Дальнего Востока».

Врач напомнила, что клещи являются переносчиками серьёзных заболеваний: боррелиоза, энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза. При этом размер особи не имеет значения — даже самый маленький клещ может быть инфицирован.

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