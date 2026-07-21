Врач предупредила об опасности сна в позе эмбриона

Многие считают позу эмбриона самой комфортной для сна. Однако, как предупреждает врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru, эта привычка может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

По словам специалиста, каждую ночь, проведённую в такой позе, позвоночник принимает удар: исчезают естественные изгибы, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Утренние головные боли — частый спутник любителей поспать калачиком. Пережатые сосуды шеи ухудшают кровоток, мозг недополучает кислород, и человек просыпается разбитым.

Кроме того, сильное сгибание тела сдавливает желудок, провоцируя заброс кислоты в пищевод. Результат — утренняя изжога и кислый привкус во рту могут стать системой. Хронический мышечный дискомфорт, в свою очередь, не позволяет мозгу погружаться в глубокие фазы восстановительного сна, истощая нервную систему.

Есть и эстетический минус: в позе эмбриона грудь и шея сдавливаются, кожа заламывается, что может провоцировать ранние морщины.

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