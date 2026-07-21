15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач предупредила об опасности сна в позе эмбриона

Врач предупредила об опасности сна в позе эмбриона
Врач предупредила об опасности сна в позе эмбриона
Комментарии

Многие считают позу эмбриона самой комфортной для сна. Однако, как предупреждает врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru, эта привычка может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

По словам специалиста, каждую ночь, проведённую в такой позе, позвоночник принимает удар: исчезают естественные изгибы, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Утренние головные боли — частый спутник любителей поспать калачиком. Пережатые сосуды шеи ухудшают кровоток, мозг недополучает кислород, и человек просыпается разбитым.

Кроме того, сильное сгибание тела сдавливает желудок, провоцируя заброс кислоты в пищевод. Результат — утренняя изжога и кислый привкус во рту могут стать системой. Хронический мышечный дискомфорт, в свою очередь, не позволяет мозгу погружаться в глубокие фазы восстановительного сна, истощая нервную систему.

Есть и эстетический минус: в позе эмбриона грудь и шея сдавливаются, кожа заламывается, что может провоцировать ранние морщины.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Чем отличаются физические фильтры SPF от химических и какие безопаснее? Чем отличаются физические фильтры SPF от химических и какие безопаснее?
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры: вердикт экспертов Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры: вердикт экспертов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android