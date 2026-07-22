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Дерматолог объяснила, как распознать грибок кожи головы

Дерматолог объяснила, как распознать грибок кожи головы
Как распознать грибок кожи головы
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Когда кожа головы начинает зудеть, а волосы выпадают, многие списывают это на стресс, неподходящий шампунь или авитаминоз. Однако за этими симптомами может скрываться грибковая инфекция, которая при отсутствии лечения способна привести к необратимой потере волос. Как распознать болезнь, когда срочно бежать к врачу, в беседе с «Чемпионатом» рассказала дерматовенеролог-трихолог Моника Абакелия.

Вопреки распространённому мнению, грибок кожи головы — не признак плохой гигиены. Заразиться может каждый: инфекция передаётся от человека к человеку (через расчёски, головные уборы) или от животных. Волосистая часть головы — излюбленная локализация грибка, ведь здесь влажно и тепло.

Стригущий лишай — самая частая грибковая инфекция в этой зоне. Он объединяет микроспорию (передаётся от животных) и трихофитию (передаётся от человека). Симптомы схожи: волосы обламываются у корней, кожа краснеет, зудит и шелушится, появляются круглые очаги облысения с чёткими границами.

Особенно опасен фавус (парша) — редкое, но тяжёлое заболевание. Его характерный признак — корки, напоминающие медовые соты. Воспаление проникает глубоко в кожу, разрушает волосяные фолликулы, и на их месте формируется рубцовая ткань. Волосы в зоне поражения больше никогда не вырастут. Именно поэтому так важно не заниматься самолечением и не тянуть с визитом к врачу.

У людей с ослабленным иммунитетом, диабетом и у пожилых пациентов встречается и кандидозное поражение — те же грибки, что вызывают молочницу. При осмотре видны красные пятна с беловатым налётом и элементы сыпи.

Обнаружив тревожные симптомы, врач проведёт диагностику: осмотр под лампой Вуда, соскобы для микроскопии и посева. Только после определения возбудителя назначается терапия. Когда анализы покажут отрицательный результат, трихолог порекомендует процедуры для восстановления волос (мезотерапия, лазерная терапия, озонотерапия и другие).

«Помните, что грибок кожи головы — это не маркер плохой гигиены и не признак социального неблагополучия. Это распространённое инфекционное заболевание, которым может заболеть каждый. Не пытайтесь вылечить грибок самостоятельно: вы не знаете, действительно ли это микоз. А даже если знаете, для лечения нужно точно знать вид грибка», — отмечает врач.

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