Профессор назвала три правила, которые помогут избежать отёков летом

Летом, особенно в жару, многие сталкиваются с неприятной проблемой: к вечеру ноги тяжелеют, гудят, опухают и уже не влезают в привычную обувь. Как избежать отёков в знойную погоду, в беседе с aif.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Вера Коденцова.

Ограничьте скрытую соль. Соль задерживает жидкость в организме, поэтому стоит сократить потребление фастфуда, соусов, колбасных изделий. Вместо этого добавьте в рацион продукты, богатые калием: огурцы, печёный картофель, зелень, курагу. Калий помогает выводить лишнюю жидкость и снимать отёки.

Пейте достаточно воды. Как ни парадоксально, при недостатке жидкости организм начинает задерживать её ещё сильнее. Важно пить чистую воду равномерно в течение дня, но не более одного стакана за один приём. Это поможет поддерживать водный баланс без перегрузки почек.

Сократите лёгкие углеводы. Сахар, сладости, выпечка и сладкие напитки провоцируют задержку жидкости. При склонности к отёкам их потребление лучше свести к минимуму.

Кроме того, эксперт напоминает о пользе физической активности. При ходьбе икроножные мышцы сокращаются, сосуды сжимаются и выталкивают лишнюю жидкость из тканей. Даже простая прогулка перед сном поможет избежать утренних отёков.

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