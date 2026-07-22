Нутрициолог раскрыла неочевидный вред высокобелкового мороженого

В России стремительно набирает популярность высокобелковое мороженое. В беседе с URA.RU нутрициолог Виктория Кострова объяснила, на что обратить внимание при выборе такого десерта, а также кому он может навредить.

Главное преимущество продукта — сниженное содержание сахара и повышенное количество белка (10-12 граммов на порцию против трёх граммов в обычном пломбире). Вместо сахара используются подсластители и пищевые волокна, поэтому скачка глюкозы не происходит.

Однако есть и обратная сторона. Чтобы сохранить кремовую консистенцию, производители добавляют загустители и сахароспирты (эмальтит, эритрит, мальтит). У людей с чувствительным кишечником они могут вызывать вздутие и дискомфорт.

«По большей части это маркетинг, — говорит Кострова. — Назвать этот продукт однозначно полезным нельзя».

При выборе такого мороженого смотреть нужно на источник белка (молочный или сывороточный лучше соевого), подсластители (эритрит или стевия предпочтительнее мальтита) и количество белка в порции (оптимально 10-15 граммов).

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