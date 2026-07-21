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Психолог дала совет, как легко уснуть в самолёте

Психолог дала совет, как легко уснуть в самолёте
Как легко уснуть в самолёте
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Психолог Анастасия Андриян рассказала «Чемпионату», что чаще всего в самолёте не даёт уснуть фоновая тревога. Тело в полёте не до конца верит, что можно расслабиться, и держит контроль. Попробуйте снять с себя задачу «я должен уснуть». Разрешите себе просто лежать с закрытыми глазами и отдыхать. Сон приходит, когда его перестают «подкарауливать».

Психике нужна привычная рутина засыпания. Повторите кусочек своего домашнего ритуала. Это могут быть наушники с музыкой, маска на глаза, любимая поза, насколько это возможно в кресле.

«Темнота и отсутствие экрана важнее всего. Синий свет телефона прямо говорит мозгу «не спи». Переключите внимание на что-то монотонное: дыхание на медленный счёт, спокойную аудиокнигу, успокаивающие звуки. Нас усыпляет скучное и предсказуемое», — отметила эксперт.

Если заснуть не выходит, перестаньте пытаться. Встаньте, пройдитесь по салону, потянитесь, ополосните лицо и руки водой. И после попробуйте снова. Если уснуть совсем не выходит, помните, что спокойный отдых с закрытыми глазами тоже восстанавливает.

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