Полумарафон «Золотой павлин» пройдёт в Московской области 25 июля. Местом проведения старта станет город Серпухов. Формат — шоссейный бег.

В программе несколько дистанций на выбор. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от опыта и возраста. Организаторы подготовили для спортсменов старты на 21 км, 10 км, 5 км, 3 км.

Попробовать свои силы смогут также юные бегуны. Для них предусмотрен отдельный детский забег.

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