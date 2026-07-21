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Полумарафон «Золотой павлин» пройдёт в Московской области 25 июля

Полумарафон «Золотой павлин» пройдёт в Московской области 25 июля
«Золотой павлин»
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Полумарафон «Золотой павлин» пройдёт в Московской области 25 июля. Местом проведения старта станет город Серпухов. Формат — шоссейный бег.

В программе несколько дистанций на выбор. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от опыта и возраста. Организаторы подготовили для спортсменов старты на 21 км, 10 км, 5 км, 3 км.

Попробовать свои силы смогут также юные бегуны. Для них предусмотрен отдельный детский забег.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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