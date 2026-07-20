VK Fest собрал сотни тысяч людей в четырёх городах России

Фестивальный тур завершился 18 и 19 июля в Москве на территории ВДНХ. За полтора месяца VK Fest посетили сотни тысяч гостей в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. На сценах фестиваля выступили более 300 исполнителей, музыкальных коллективов, блогеров и селебрити. В Москве VK Fest собрал 85 тысяч человек. Билеты на оба дня были распроданы до открытия. Трансляция из столицы набрала 18 млн просмотров.

Фестиваль в Москве поставил рекорд по количеству секретных гостей. Ими стали Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Баста, а засекреченным артистом электронной сцены оказались POLICE IN PARIS — белорусский хард-техно-дуэт.

Синяя дорожка в этом году включала три зоны: светское дефиле, челленджи для звёзд и интервью с Алёной Блин. Знаменитости не знали, в какую зону попадут: это решалось случайным образом на площадке. Среди звёзд на Синей дорожке были Катя Лель, Тимати, Наташа Королёва, Прохор Шаляпин, Оксана Самойлова, сын Децла Тони Толмацкий, Виктория Лопырёва, Азамат Мусагалиев.

В течение двух дней посетителей ждали и другие коллаборации: они проходили на разных сценах фестиваля. К выступлению ТРАВМЫ присоединилась певица Валерия — они исполнили завирусившуюся фонк-версию трека «Самолёт». Во время сета OG Buda к нему на сцену вышел Toxi$. Они представили совместную программу. На Фиолетовой сцене хмыров вместе с самыми преданными фанатами исполнил трек «Тренер» в ламповой обстановке — только под гитару.

Фото: Пресс-служба VK

Более 400 участников фестиваля подготовили развлечения для посетителей всех возрастов. Семьи с детьми играли на стендах фильмов «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3», прыгали на батутах, посещали бассейны с шариками и поролоновыми кубиками, а также арену фокусника. Посетители увидели российские беспилотные грузовики, электромобиль Атом и гоночные болиды. Любители видеоигр смогли первыми оценить релизы новинок игровой индустрии и одну из старейших консолей: видеоприставка была выпущена почти 50 лет назад, но всё ещё работает.

В зоне инфлюенсеров выступали, общались со зрителями и давали автографы 55 селебрити. ВЛАД А4, Маш Милаш, Милана Хаметова, Артур Бабич, Без игрушек, Мария Янковская, Карина Мурашкина, АСЛАН ШУКАША, Газан, ЯН ТОПЛЕС, КОБЯКОВ и другие инфлюенсеры встретились со своими поклонниками.

В официальном сообществе фестиваля прошла трансляция VK Fest. Её посмотрели более 18 млн человек. Более полумиллиона просмотров собрала трансляция на русском жестовом языке.

Известные артисты, спортсмены и эксперты участвовали в дискуссиях VK Лектория. Артемий Лебедев обсудил с командой первого российского электромобиля Атом, как автомобиль превращается в гаджет. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и его жена, инфлюенсер Марина Кондратюк, рассказали о спорте и балансе между работой и отношениями. Исполнители из разных поколений поделились с руководителем VK Fest Зоей Новиковой тем, как создавать хиты. Дарья Донцова, Анна Егоян и Георгий Аланский обсудили литературу и поэзию. Секретами крепкой семьи поделились Илья Авербух и Елизавета Арзамасова, Тимур Родригез и Катя Кабак.

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